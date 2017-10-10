(Görüntülü Haber) Gaziantep'teki STK'lar, gar saldırısını yıl dönümünde kınadı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP\'te sivil toplum kuruluşları, Ankara\'da 2 yıl önce düzenlenen 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi\'ne terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan bombalı saldırıyı kınadı. Ankara\'da 10 Ekim 2015 tarihinde yapılan 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi\'ne yönelik yapılan, 102 kişinin yaşamını yitirip yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı saldırının yıl dönümü nedeniyle; KESK, DİSK, TMMO ile Gaziantep- Kilis Tabip Odası temsilcileri basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Hamza Ağca, Reyhanlı, Diyarbakır ve Suruç saldırılarının aydınlatılması halinde 10 Ekim Ankara Gar saldırısının yaşanmamış olabileceğini söyledi. Ağca, saldırının gerçek faillerinin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını beklediklerini ifade ederek şunları kaydetti: \"Bugün, Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamı olan 10 Ekim Ankara Katliamı\'nın yıl dönümü. 102 arkadaşımızı, canımızı, kardeşimizi kaybettik ve 500’e yakın arkadaşımız ciddi yaralar alarak hayatta kalabildi. Emekçilerin özlemi ve talebi olan demokrasi, barış sesini yükseltmek için 10 Ekim 2015’te Ankara’da gar önünde toplanılmıştı. Halaylarla, flamalarla demokrasi ve barış talebini seslendiriyorlardı. Saat 10.04’te emekçilerin birlikte yaşam, demokrasi, barış iradesine bomba koydular. Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç saldırıları aydınlatılabilseydi ve açığa çıkarılabilseydi, belki de 10 Ekim yaşanmayacaktı. 10 Ekim Katliamı emek, demokrasi ve barış mücadelemizde artık bir dönüm noktasıdır. Katliamın gerçek faillerinin açığa çıkarılıp cezalandırılmasını bekliyoruz.\"