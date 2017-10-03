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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te zincirleme kaza: 11 yaralı (Yeniden)

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, TIR, kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

03 Ekim 2017 15:29

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, TIR, kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde 3\'üncü organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre; Yusuf Bozfırat yönetimindeki 27 YB 257 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali Dinç yönetimindeki 63 LV 507 plakalı kamyona çarptı. Nusret Almak yönetimindeki 63 FC 198 plakalı TIR da otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyon ise Ömer Ağan yönetimindeki 27 Y 7610 plakalı minibüse çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan 11 kişiyi ilk müdahalelerinin yapıp ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı. Kaza nedeniyle bir saat trafiğe kapanan yol hurdaya dönen araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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