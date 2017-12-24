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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te yoğun sis

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan ve görüş uzaklığını 30 metrenin altına kadar düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

24 Aralık 2017 16:58

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te etkili olan ve görüş uzaklığını 30 metrenin altına kadar düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 30 metrenin altına düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakıp trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle uçak seferleri de gecikmeli yapıldı. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü kentte, polis ekipleri trafikte önlem alarak, araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.

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