(Görüntülü Haber) Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 kilo eroin ile 4 kilo metafetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 7 kilo eroin ve 4 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, evdeki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.