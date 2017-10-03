(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, Turizm Şurası yapıldı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEPte, Türkiye\'nin uluslar arası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek amacıyla, 3\'üncü Turizm Şurası Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu toplantısı yapıldı. Komisyon toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yerel yöneticiler, akademisyenler ve turizm temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının ve katılımcıların gücünden çok ümitli olduğunu ve dünyanın onuncu ekonomisi olacaklarını ifade eden Fatma Şahin, \"Turizmde de dünyanın üçüncüsü olma hedefimiz var. Bu duygusal bir hedef değil, bu hedefi gerçekleştirmemiz içinde yapmamız gerekenler ve yapmamız gerekenler var. Bu gün bu masada hem yapmamız hem de yapmamamız gerekenleri konuşacağız. 2023 Cumhuriyetin yüzüncü yılına bu sektörü nasıl hazırlayacağımızı, bütün alt yapısının oluşturulmasını ve beraberinde oluşacak riskleri de yönetmemiz gerekiyor\" dedi.