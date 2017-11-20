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(Görüntülü Haber) Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu

20 Kasım 2017 12:22

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulu fabrikanın depo bölümündeki yangın, 50 araç ve 100 itfaiye erinin çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Bu gece 4’üncü Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi işçilerin yaptığı yangın, kısa sürede büyüyerek alevler bütün depoyu sardı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 50 araç ve 100 kişilik ekiple müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polisler de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri alındı. Yangın nedeniyle vardiya değişimine gelen işçiler evlerine geri gönderilirken, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulu olan depodaki yangını soğutma çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri de olası yaralanma

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