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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin tefecilere yönelik 9 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda senet ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı

24 Ocak 2018 10:12

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin tefecilere yönelik 9 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda senet ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazikent Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı bir binanın yanı sıra tefecilere yönelik daha önceden belirlenen 9 ayrı adrese özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokağa giriş çıkışların kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerin alındığı operasyonda arama yapılan adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ile çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi. Tabanca ve mühimmatlar ile senetlere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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