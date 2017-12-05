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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te PKK operasyonu: 13 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı

05 Aralık 2017 16:25

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 13\'ü tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına Gaziantep\'te yasa dışı gösteri ve eylemleri yönlendireceği değerlendirilen, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapıp, devlet büyüklerine asılsız suçlamalarda bulunduğu belirtilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polislerin çalışmasının ardından terör örgütü propagandası yapıp, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı, hükümet ile devlete hakaret ettiği belirlenen 16 kişinin kimliği saptandı. Yapılan araştırmanın ardından savcılık kararıyla özel harekat ekibinin desteği ile Gaziantep kent merkezinin yanı sıra Nurdağı ve Nizip ilçelerinde şüphelilerin adreslerine operasyonlar düzenlendi. İnsansız hava aracının kullanıldığı eş zamanlı operasyonlarda 3 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ile yasaklanan FETÖ içerikli yayınlar ele geçirildi. Operasyonlarda 16 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13\'ü tutuklanarak, cezaevine konulurken, 1 kişi, adli kontrol, 2 kişi ise tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakıldı.

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