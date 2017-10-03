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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

03 Ekim 2017 15:33

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bu sabah Zeytinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Süleyman Oduncu yönetimindeki 27 V 3168 plakalı motosiklet, önünde giden Mahmut Tüke yönetimindeki 34 DM 5758 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Oduncu yaralandı. Kaza sırasında yaralanan sürücüye bu sırada yoldan geçen sağlık görevlisi Nurgül Yılmaz ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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