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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te otomobil refüje çıktı: 2 yaralı

Mustafa KANLI- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

01 Eylül 2017 20:38

Mustafa KANLI- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine gelen Mustafa Onay yönetimindeki 47 R 4760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak korkuluklar ile ağaçlara çarptı. Otomobilin ön bölümünün hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü Mustafa Onay ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı, ihbar üzerine gelen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise otomobilin çekici ile kaldırılasının ardından trafiğe açıldı.

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