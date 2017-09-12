(Görüntülü Haber) Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 10\'uncu kilometrede meydana geldi. 32 yaşındaki Ömer Şahin yönetimindeki 27 N 4622 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kontrolden çıkarak taklalar atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Şahin ile yanında bulunan İslim Canpolat ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Şahin, yoğun bakım ünitesine alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.