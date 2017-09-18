(Görüntülü Haber) Gaziantep'te okullara güvenlik kamerası

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya yeni eğitim-öğretim yılında il genelinde okullarda alınan güvenlik önlemleri kapsamında ilk etapta 50 okula güvenlik kamerası yerleştirileceğini ve kapılarda ise özel güvenliklerin bekleyeceğini açıkladı. Vali Ali Yerlikaya 2017-2018 eğitim- öğretim yılı kapsamında kent genelinde okulların güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı yaptı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete\'nin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya Gaziantep\'in bin 165 okul, 26 bin 500 öğretmen ve 520 bin öğrenci ile yeni eğitim-öğretim yılına başladığını söyledi. Gaziantep Valiliği olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, okul ve okul çevresi güvenliği ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda kent genelinde okulları 3 güvenlik grubuna ayırdıklarını söyledi. İlk etapta 50 okula güvenlik kamerası yerleştireceklerini belirten Ali Yerlikaya şöyle konuştu Gaziantep\'te bugün bin 165 okulumuz, 26 bin 500 öğretmeniz ve 520 bin öğrencimiz ile yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Bu yıl eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, okul ve okul çevresi güvenliği ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu konuda Gaziantep Valiliği olarak kentteki tüm kurumlarla istişare ettik ve okul güvenliği ile ilgili ortak bir eylem planı hazırladık. Öncelikle okullarımızı 3 güvenlik grubuna ayırdık. 1\'inci grupta yer alan 50 okulumuz, güvenlikte diğerlerine nispeten daha hassas olmamızı gerektiren okullar. Bu grupta yer alan 50 okulla ilgili kent güvenlik yönetim sistemi dediğimiz mobese sistemleri ile aynı sistemi olan kamera sistemleri yerleştirilecek. Bu kamera sistemlerini yılbaşına kadar tamamlayacağız. Bu okulların tüm kapıları kapanacak sadece kontrollü olarak tek kapı kullanılacak ve bu okulların kapıda güvenliklerini özel güvenlik sağlayacak. Ayrıca bu kamera sistemlerini konusunda özel okullar ile görüştük, en kısa sürede onlar kamera sistemine geçecekler. Bu önlemlerin yanı sıra öğrencilerimizi eğitim-öğretim yılı boyunca servislerimiz ile ilgile de çalışma yaptık, tüm servis şoförlerine Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çocuklarımızın güvenle taşınması için eğitim verdi. Açıklamanın ardından Vali Ali Yerlikaya protokol üyeleri ile birlikte Mehmet Akif İnan Ortaokulu-nu ziyaret etti. Burada çiçekler ile karşılanan Ali Yerkaya, protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisini izledi. Gösterinin ardından protokol üyeleri tarafından temsili olarak ilk ders zili çalındı.