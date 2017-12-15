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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, Kudüs protestosunda ABD bayrağı yakıldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Kudüs'ün ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi protesto edildi

15 Aralık 2017 20:01

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Kudüs\'ün ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail\'in başkenti olarak kabul edilmesi protesto edildi. Gruptakiler, ABD bayrağını yakıp ayaklarıyla ezdi. Ulu Cami\'de Cuma namazı sonra bir araya gelen insan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve gönüllü kuruluşlar Platformu, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıp Trump\'un kararına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Engin Erbakan, kalabalığın, ilk kıble olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs\'e sahip çıkmak için toplandığını ifade ederek, şunları dedi: “Siyonist işgalci rejime destek olan, ABD\'nin yaptığı açıklama ile Kudüs\'ü işgal devletinin başkenti olarak ilan etmesinin bizim gözümüzde en ufak bir kıymetinin olmadığını haykırmak için buradayız. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Kudüs\'ü işgal devletinin başkenti olarak ilan ederek barışa katkı yaptığını söylemiştir. Biz ABD\'nin barıştan ne anladığını çok iyi biliyoruz. Biz ABD\'yi Afganistan\'dan, Irak\'tan, Libya\'dan, Suriye\'den tanıyoruz. Barış ve özgürlük getirmek için girdikleri her İslam toprağına nasıl bir kan ve zulüm getirdiklerini çok iyi biliyoruz.\" Basın açıklaması ardından gruptaki bazı kişiler, ABD ve İsrail bayrağını ateşe verip, ayaklarıyla üzerine bastı. Bir süre daha slogan atan grup daha sonra dağıldı.

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