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(Görüntülü Haber) Gaziantep’te iplik fabrikasında yangın

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın korkuya neden oldu

18 Aralık 2017 12:17

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın korkuya neden oldu. Maddi hasara neden olan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Celal Doğan Bulvarı’nda bulunan bir iplik fabrikasının depo bölümünde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Pamuk balyalarında başlayarak, iplik makinelerine kadar yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı. Yangının büyümesine engel olamayan işçilerin çağırdığı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiği yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

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