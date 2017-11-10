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(Görüntülü Haber) Gaziantep’te iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, birbirine akraba ve komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı

10 Kasım 2017 23:57

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, birbirine akraba ve komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri operasyon düzenlediği evlerde 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Doğan Davulcu eşi Emine Davulcu’ya şiddet uyguladı. Bu gerekçe ile evden uzaklaştırma cezası verilen Doğan Davulcu, eşinin yaşadığı kayınbabası Mustafa Damlen’e komşu olduğu için kendi evine gidemedi. İki aile arasında bu sebeple başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Davulcu ailesi fertleri kavga sırasında yanlarındaki tüfeklerle Damlen ailesinin yaşadığı eve doğru ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polislere rağmen Davulcu ailesi ateş etmeyi kesmeyince, özel harekat polislerinden destek istendi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri mahalleyi ablukaya alırken, ateş eden şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polisler, şüphelilerin mahalledeki akrabalarının evlerine operasyon düzenleyerek Nimet ve Doğan Davulcu’yu gözaltına aldı. Açılan ateş sonucu yaralanan Damlen ailesine mensup 5 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Polis yeni bir olay yaşanmaması için mahalledeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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