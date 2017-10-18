(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 'Huzurlu Okullar' denetimi

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te, çocukların ve gençlerin suça karışmasını önleyici tedbirler alan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde \'Huzurlu Okullar\' denetimi yaptı. Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde; Çocuk, Narkotik, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerinde görevli yaklaşık 200 polisin katılımıyla okul önlerinde \'Huzurlu Okullar\' denetimi yapıldı. Belirlenen okul önlerine gelen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yapıp, kimliklerini kontrol etti. Şüpheli görülen araçları da durduran ekipler, 3 saat süren denetimlerde çocuklara ve gençlere suça karışmasını önleyici tedbirler hakkında bilgiler verdi.