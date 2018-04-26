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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te eğitimcilerden 'şiddete tepki' eylemi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) TÜRK Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, 'Öğretmenlere yönelik şiddete' tepki gösterdi

26 Nisan 2018 21:04

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) TÜRK Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, \'Öğretmenlere yönelik şiddete\' tepki gösterdi. Türk Eğitim -Sen üyeleri öğleden sonra Yeşilsu meydanında bir araya geldi. Eğitimcilere yönelik şiddete tepki amacıyla düzenlenen eylemde konuşan Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddetin son bulmasını istedi. Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenleri anan Avan, şöyle dedi: \"İlim irfan yuvası okullarımızda çocuklarımıza sadece okuma yazma, matematik, fen bilimleri değil; her şeyden önce ahlaklı, erdemli insan olmayı öğreten, öğrencilerini çocuklarından ayırmayan, imkânı olmayan öğrencilere yardım eli uzatan bu öğretmenlerimiz hiç hak etmedikleri halde saldırıya uğramış ve öldürülmüştür. Öte yandan yine onlarca öğretmenimiz, eğitim çalışanımız her yıl öğrencileri ya da veliler tarafından fiziksel, sözlü, psikolojik şiddete uğruyor. Eğitimciler sustukça saldırılar artıyor. Cezaların caydırıcı olması ve tüm kamu ortalarının şiddetten arındırılması için toplumun bilgilendirilmesi gerekmektedir.\" Basın açıklaması, eyleme katılanların slogan atmasıyla sona erdi.

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