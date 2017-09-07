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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Metin Faruk TAMER-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

07 Eylül 2017 20:28

Metin Faruk TAMER-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda belirlenen 3 adrese Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Karşıyaka Mahallesi\'ndeki 3 adreste bomba köpeği \'Timsah\' ile yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilirken, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 2 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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