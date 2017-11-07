T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gaziantep'te bomba ihbarı yapılan market boşaltıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) -GAZİANTEP'te, polis ekipleri, kasasında 'bomba' olduğu ihbarı yapılan marketi boşalttı

07 Kasım 2017 20:15

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) -GAZİANTEP\'te, polis ekipleri, kasasında \'bomba\' olduğu ihbarı yapılan marketi boşalttı. Kısa süreli yaşanan panik, polisin incelemesinin ardından ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla sona erdi. Olay, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. Telefonla konuşan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin ödeme yapıldığı sırada market kasasında \'kasalar patlayacak\' dediği iddia edildi. Kasiyer ve müşterilerin panik olmasının ardından \'kasalar patlayacak\' diyen şüpheli buradan ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine ise markete çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis boşaltılan markette bomba arama köpeği Gece ile incelemede bulundu. Polislerin yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından, çevrede korkuya neden olan olayın asılsız olduğu anlaşıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHA GAZİANTEPKısaOlayKarataş MahallesiTelefonlaKasiyerVatandaşlarınPolisGecePolislerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24