(Görüntülü Haber) Gaziantep'te bomba ihbarı yapılan market boşaltıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) -GAZİANTEP\'te, polis ekipleri, kasasında \'bomba\' olduğu ihbarı yapılan marketi boşalttı. Kısa süreli yaşanan panik, polisin incelemesinin ardından ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla sona erdi. Olay, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. Telefonla konuşan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin ödeme yapıldığı sırada market kasasında \'kasalar patlayacak\' dediği iddia edildi. Kasiyer ve müşterilerin panik olmasının ardından \'kasalar patlayacak\' diyen şüpheli buradan ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine ise markete çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis boşaltılan markette bomba arama köpeği Gece ile incelemede bulundu. Polislerin yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından, çevrede korkuya neden olan olayın asılsız olduğu anlaşıldı.