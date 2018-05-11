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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'Beslenme ve Diyetetik' sempozyumu

Mustafa KANLIGAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'te SANKO Üniversitesi '1'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu' düzenlendi

11 Mayıs 2018 15:34

Mustafa KANLIGAZİANTEP,(DHA) Gaziantep\'te SANKO Üniversitesi \'1\'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu\' düzenlendi. SANKO Hastanesi\'nde düzenlenen sempozyum SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, başkanlığında akademisyen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2 gün sürecek olan \'1\'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu\'nun ilk gününde, Dünya\'da ve Türkiye\'de Malnütrisyon önemi ve Beslenme durumunun genel değerlendirilmesinde temel yaklaşımları konuları ele alındı. Sempozyumun açılışında konuşan SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Beslenme bozukluklarının en önemli etkisinin anestezi olduğunu ifade ederek Ben anestezi kökenliyim. O nedenle beslenme bozuklukları anestezide çok önemli sorunların oluşmasına sebebiyet veriyor. Anestezide kullandığımız ajanların çoğu vücutta proteinlere bağlı olarak taşınmakta olduğu için çok ciddi sorunlar doğabiliyor. Sadece ameliyat esnasında değil, ameliyat sonrasında da oluşan sorunlar hastanın stresine ve kan örneklerine de bağlı olabilir, sadece beslenmesiyle alakalı olmaya bilir dedi. Sempozyum sinevizyon gösterimi ve konu anlatımlarıyla devam etti.

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