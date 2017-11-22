(Görüntülü Haber) Gaziantep'te balıkçıda yangın

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te, kızartma yapıldığı sırada balıkçıda çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın, sabah saatlerinde Emek Mahallesi\'nde bulunan balıkçıda meydana geldi. Balık kızartmak için ocağa konulan yağın alev almasıyla yangın çıktı. Mutfak bacasına sıçrayan alevleri gören esnafın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanın olmadığı yangında, işyerinin mutfağında hasar meydana geldi.