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(Görüntülü Haber) Gaziantep’te av tüfeği ile başından vurulan genç öldü

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil, parkta dolaşırken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeği açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi

04 Ekim 2017 12:20

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil, parkta dolaşırken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeği açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bu akşam Aydınbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; parkta silah sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler yerde kanlar içinde yatan İsmail Avcıgil\'i gördü. Polislerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Avcıgil\'i, ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürdü. Avcıgil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kurusıkıdan çevirme tabanca ile av tüfeğine ait boş fişek bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, tüfekle ateş ederek kaçan ve eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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