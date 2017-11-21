(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 9 kişilik gasp şebekesi çökertildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, maske takan ve bıçak zoruyla bir saatte 3 kişiden cep telefonu gasp eden 9 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, maske takarak bıçak zoruyla cep telefonu gasp eden 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bir saat içerisinde peş peşe telefonları gasp edilen mağdurların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler yaptığı çalışmalarda gasp olaylarını gerçekleştiren; İ.Y., H.K., A.Y., H.G., M.P., M,Y. ve yaşları 18\'den küçük olan Y.Y., M.K. ve İ.O.\'yu düzenlediği 2 ayrı operasyonla gözaltına aldı. Olaylarda kullandıkları bıçak ve maskeleriyle yakalanan şüphelilerin gasp ettikten sonra sattıkları belirlenen cep telefonları da alınarak sahiplerine teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.