(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 5 bin öğrenciye destek

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliği ile kentteki 21 okulda eğitim gören 5 bin öğrenciye kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulunuldu. Talat Özkarlı Spor Salonu\'nda düzenlenen yardım dağıtım törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musatafa Kirazoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Kirazoğlu, büyükşehir belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin eğitime her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti. Kirazoğlu, \'Bizim büyükşehir belediyesinden aldığımız desteklerle öğrencilerimize, öğretmenlerimize çok yararlı projeler ürettiğimiz bilinen bir gerçektir. En son bu projenin dışında ?Öğrenciler sinema ile buluşuyor projesinde yine büyükşehir belediyemizin, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri sinemaya ulaştırma desteği ile öğrencilerimiz çok büyük hizmetler aldılar. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum dedi. Fatma Şahin ise, içinde bulunduğumuz haftanın Öğretmenler Haftası olduğunu hatırlatarak şunları dedi ?Bizim medeniyetimiz, \'Bize bir harf öğretenin kölesi oluruz\' diyor. Bizim medeniyetimizde, bir annenin, babanın birde hocanın eli öpülür\' diyor. Bütün hocalarımızın ellerinden öpüyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrenciler yüreğinizdeki enerjiyi, kendi yüreğimde hissediyorum ki, gözlerinizde ki ışığı o kadar hissediyorum ki. Yüreğinizde ki o sevgi, gözlerinizdeki o ışık bizim geleceğimiz olacak, geleceğimiz sizlerle aydınlanacak. Bu çalışmanın içerisinde gönüllü olmak çok önemli. Gönüllü olarak gelip bu işe zaman ayırmak çok önemli. Yardım gönüllüleri değimiz kıymetli ekip ve başkan yardımcımızın başkanlığında çok güzel işler yapıyorlar. Yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç yani dokunulması gereken herkese gönülleri ile dokunuyorlar. Allah, onlardan razı olsun. Konuşmaların ardından salondaki öğrencilere sırt çantası, kırtasiye ve kabanlarının bulunduğu çantalar verildi.