(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 250 bin küçükbaş hayvan aşılanıyor

Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP\'te, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından \'Kuzular ölmesin çiftçinin yüzü solmasın\' sloganıyla 250 bin küçükbaş hayvanın aşılanması, törenle başladı. Aşılama nedeniyle Sarıt Mahallesi\'nde program düzenlendi. Program öncesi çiftçilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep\'e mevsimin ilk yağmuru yağdığını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Her canlının kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydeden Şahin, \"Hiç kimseyi kimseden ayırt etmeden hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Köylüyü şehirliden, çiftçiyi esnaftan, işçiyi işverenden ayırt etmeden 2 milyon kardeşimize hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Herkese Yunus Emre\'nin, Mevlana\'nın, Haci Betaş Veli\'nin dili ile konuşmaya çalıştık. Sevgili Peygamberimizin bize veda hutbesinde bıraktığı emirle baktık. O yüzden neden bugün küçük bir oğlağın aşılanmasına zaman ayırıyorsunuz diye bilirsiniz. İşte burada duygu yönetimi devreye giriyor\" dedi. Hayata geçirilen proje ile 20 bin dolayında küçükbaş yavrunun kurtarılmasının söz konusu olduğunu dikkat çeken Şahin, \"İnsanın yaşam kalitesini nasıl arttıracağız? Bu tür projeleri hızlandırıp, çoğaltıp yapacağız. Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, sağlık, Sağlık Bakanlığı\'nın işi diyemeyiz. Tabi burada bize düşen görevler de var. Bugün su konusunda Türkiye\'nin ikinci en büyük içme suyu projesini gerçekleştiriyoruz. Bunlar hep vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak içindir. Okul, sağlık ocağı, taziye evi, sosyal tesisi, altyapı ve üst yapı ihtiyaçları karşılanırsa neden şehre gitsin. Temiz havanın olduğu, yeşil ve suyun olduğu cennet gibi sağlıklı bir ortamdan neden gidip de briketlerin arasında yaşasın ki. Bu ortamları korumak için bizler de köylerimizin yaşam kalitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Yol, su, yeraltı yer üstü birçok hizmetleri yaparken köylerimizi hep düşünerek hareket ediyoruz\" şeklinde konuştu. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, Türkiye\'nin küçükbaş hayvan yetiştiren bir ülke olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde 12 milyon büyükbaş, 44 milyon da küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Yılmaz, bir yandan bitkisel projeler diğer yandan ise hayvancılık projeler hazırladıklarını söyledi. Bu projeyi Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, Gaziantep genelinde 250 bin koyun ve keçiyi aşılayacaklarını belirtti. Bu çalışma çerçevesinde Gaziantep\'te 1 yıl içinde 300 bin dolayında yavrunun doğduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Yılmaz, \"Bu 300 bin yavrunun yüzde 5 ile 10\'nu aşılanmamasından dolayı ölüyor. Ancak bir çok çifçimiz bu ölümlerin bundan kaynaklandığını bilmiyor. Ama bizim bu aşılamamızdan sonra inşallah en az 20-25 bin dolayında hayvanımız kurtarılmış olacak. Bugün yetişmiş bir koyunu kurbana gönderdiğimiz zaman fiyatı bin liradır. Böylece Gaziantep hayvancılğına 20 milyon lira katkıda bulunmuş olacağız\" değerlendirmesini yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Şahin; yavru kuzuyu kucağına alarak sevdi ve ona aşı yaptırdı.