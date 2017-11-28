(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 200 aileye 'tüp bebek' hizmeti

Mustafa KANLI-GAZİANTEP- (DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçen yıl hizmete giren Tüp Bebek Merkezi\'nde şu ana kadar 41 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yıllardır çocuk özlemi çeken annelerin özlemini dindirmek ve tüp bebek yapmak isteyen anne adaylarına tüp bebek olma imkanı sunmak için bir yıl önce yaptığı anlaşmanın ardından 200 aileye hizmet verildi ve 41 bebek dünyaya geldi. Tüp Bebek Merkezinde ailelerle görüşen Fatma Şahin, Kadın olunca anneler bize rahatlıkla ulaşıp sorunları anlatma fırsatı buldu. 2007 yılında aileler, hem bebeğimiz hem de tüp bebek yöntemi için gerekli maddi imkanımız yok. Devletimiz önce ilaçların ve tedavinin hızlandırılmasında merkezlerin açılmasında bu yardımcı oldu. Devlet desteği gelmeye başlayınca tedavi oranlarımız hızla artı. Bu merkez Türkiye\'nin en iyilerinden ve uzmanlaşmış ekiplerle çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece bu merkeze gelen aile sayımız 200. Bu çalışmaların sonunda bebeklerimizi görmeyi Allah bize yaşattı. Biz bir vesileyiz, biraz insanlara dokununca bu güzellikler ortaya çıktı dedi. Çocuk sahibi olan aileler, Fatma Şahin\'e çiçek vererek teşekkür etti.