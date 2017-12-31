(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 178 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin düzenlediği ve narkotik köpeği \'Bady\'nin de katıldığı operasyonda, kamyon ile evde yapılan aramada toplam 178 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan 13 EA 839 plakalı kamyonu durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla yapılan aramada kamyonun kasasındaki meyve kasalarına gizlenmiş 165 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, kamyondaki M.İ. ve E.K.\'yı gözaltına aldı. Ekipler, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla Perilikaya Mahallesi\'ndeki bir eve baskın yaptı. Koçbaşı ile kırılarak girilen evde yapılan aramada ise 13 kilo 500 gram esrar ele geçrdi. Esrara el koyan ekipler, A.S.\'yi gözaltına aldı.