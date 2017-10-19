(Görüntülü Haber) Gaziantepspor'da teknik direktör arayışı sürüyor

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)





TFF 1\'inci Lig takımlarından Gaziantepspor Kulübü Başkanı Huzeyfe Durmaz, teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini belirterek, \"Şu an 4 kişiyle görüşüyoruz. İnşallah cumartesi günü Rize maçına yetişmeyecek ama isim üzerinde mutabık kalacağız\" dedi.



Gaziantepspor Kulübü Başkanı Huzeyfe Durmaz, Doğan Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilciliği\'ni ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş ile görüşen Durmaz, Gaziantepspor\'u eski günlerine kavuşturmak için yoğun gayret gösterdiklerini kaydetti. Teknik direktör arayışına devam ettiklerini ifade eden Durmaz, şunları söyledi:



\"Mevcut hocayla yollarımız ayrıldı. Şuan 4 kişiyle görüşüyoruz. İsimleri daha net olmadığı için açıklamıyoruz. İnşallah Cumartesi günü Rize maçına yetişmeyecek ama isim üzerinde mutabık kalacağız. Transfer yasağı konusunda, FIFA dosyalarının biraz da yurtdışında olması nedeniyle ekibimiz çalışıyor. Geleceğimiz hafta içerisinde biz transfer yasağını aşmak için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Yönetime geldiğimizde acil işleri yaptık. Bütün Gaziantep ile Gaziantepspor\'u tek vücut haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm Gazianteplileri yine Cumartesi oynanacak karşılaşmaya davet ediyoruz. Bu karşılaşmadan da full çekmek istiyoruz.\"