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Spor

(Görüntülü Haber) Gaziantepspor transfer yasağına takıldı

Mücahit YOLCU  / GAZİANTEP, (DHA)- GEÇEN sezon Süper Lig'e veda eden 1'inci Ligi takımı Gaziantepspor, eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a olan borcunu ödemediği için transferleri için anlaştığı 18 oyuncunun lisanslarını çıkartamanın sorunuyla karşılaş

09 Eylül 2017 23:40

Mücahit YOLCU  / GAZİANTEP, (DHA)- GEÇEN sezon Süper Lig\'e veda eden 1\'inci Ligi takımı Gaziantepspor, eski teknik direktörü Hikmet Karaman\'a olan borcunu ödemediği için transferleri için anlaştığı 18 oyuncunun lisanslarını çıkartamanın sorunuyla karşılaştı.

Gaziantepspor Yönetim Kurulu Üyesi Necati Baloğlu, yaptığı açıklamada, \"Son bir dosya sürpriz olarak önümüze geldi. Hikmet Karaman\'la cuma günü görüştük. Bize yardımcı olabileceğini söyledi. Sonra telefon kesildi. Burası Güneydoğu\'nun en büyük markası. Bu markayı yok etmek, yok oluşunu izlemek herhalde hiç kimsenin işine gelmez. Transfer yasağının kalkmasını istiyoruz\" dedi.

Kongrede aday olacağını açıklayan Huzeyfe Durmaz ise transfer sorunu çözmek için görüşmeler yaptıklarını kaydetti, \"İletişim kopukluğu oldu. Bu sorunu, devre arası transfer sezonuna kalmadan çözmeye çalışacağız\" diye konuştu.

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