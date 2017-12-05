(Görüntülü Haber) Gaziantepspor Başkanı Durmaz Yardım kampanyası başlatacağız

TFF 1?inci Lig?de mücadele eden Gaziantepspor\'un başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtulması için yardım kampanyası başlatmayı planladıklarını söyledi.

Celal Doğan Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Huzeyfe Durmaz, göreve geldiklerinde oyunculara yemek bile yapılamadığını fakat şu anda sorunları yavaş yavaş aştıklarını ifade etti. Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntı nedeniyle transfer yasaklarının bulunduğunu ve bu yasağın kalkması için çalıştıklarını anlatan Durmaz, Şu anda FİFA\'da 37 dosyamız var. Bu dosyaların hangi kurulda ve aşamada olduğunu takip etmek de zor. FİFA yetkilileriyle görüşerek hepsini halledelim dedik ama başvurular farklı kişilerden olduğu için hepsiyle toplu bir görüşme yapamadık. Bu konuda FİFA\'dan yazı geldikten sonra harekete geçebiliyoruz. En büyük sıkıntımız eski oyuncumuz Chico ile ilgili olandı. Bu konudan dolayı 6 puanımızın silinmesi söz konusuydu. Bunları tek tek çözüyoruz. Şu an 2 dosyamız daha geldi. Bununla ilgili hazırlıklara başladık ve önlem için önemli aşamalar kaydettik dedi.

Takımın 113 milyon lira borcunun bulunduğunu aktaran Durmaz, bu borcun yarısının kapatılması durumunda takımın şartlarının çok dahi iyi noktalara uluşacağını dile getirdi. Para bulmak için Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile konuştuklarını ve takıma gelir oluşturabilmek için yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını aktaran Durmaz, Şu an için kulübümüzün hesaplarında haciz olduğu için kampanya düzenleyemiyoruz. Ancak Valimiz Ali Yerlikaya ile bir araya gelerek valilik bünyesinde bir hesap açılmasını önerdik. Bununla ilgili yasal prosedür oluşturabilirsek dünya genelinde kampanya başlatacağız. Ama kanuni olarak engelle karşılaşırsak başka çözüm yollarına bakacağız. Takımı ayakta tutabilmek için projelerimizi sürdüreceğiz diye konuştu.