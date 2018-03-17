(Görüntülü Haber) Gaziantepspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

Gaziantep Teknik Direktörü Demir: \"Bugünün Gaziantepspor\'u ölmüştür\" Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Kalpar: \"Rakibin 10 kişi kalması bizim şansımız oldu\" Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto 1\'inci Lig\'in 26\'ncı haftasında evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor\'a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor\'da teknik direktör Faik Demir, bundan sonra Gaziantepspor\'un geleceği için çalışacaklarını ifade ederek şunları söyledi: \"Bugünün Gaziantepspor\'u ölmüştür. Üzülerek söylüyorum ki bundan sonraki amacımız Gaziantepspor\'un geleceğini kurtarmak. Bu kulübün kapısına kilit vurulmasın istiyoruz. Sahaya geldiğimiz zaman ise rakibimizin iyi bir takım olduğunu zaten biliyorduk. İlk yarı kırmızı karta kadar genelde de iyi mücadele oldu. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Taktik disipline bağlı kaldılar. Ne söylediysek en iyi şekilde yapmaya çalıştılar, kırmızı karta ve penaltıya kadar. Biliyorsunuz genç oyuncular gol yedikten sonra çok çabuk oyundan düşebiliyorlar onları toparlamak biraz süre alıyor. Golü de yedikten sonra zaten tamamen oyundan düştük. Skor her şeyi gösteriyor. Elazığspor\'u tebrik ediyorum.\" HÜSEYİN KALPAR: STRESLİ BİR MAÇ OLDU Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise, \"Tabii ki bu maç bizim açımızdan stresi bol bir maç oldu. Kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız için de en az rakip kadar mücadele etmemiz, rakip kadar koşmamız gerekiyordu. İlk yarıda bunu çok fazla sahaya yansıtamadık. Özellikle rakibin 10 kişi kalması bizim şansımız, bunu kabul etmemiz lazım. İkinci yarıda golü bulduktan sonra daha rahat oynayan ve stresi üzerimizden atan, daha rahat bir görüntü çizdik. Play-Off\'un içinde olmak için bu tür maçları kazanmak gerekir. Şimdi izin var izni iyi kullanıp daha sonraki maçlara iyi hazırlanarak sonuna kadar mücadelemizi sürdürmemiz bizim için önemli. Manisa maçı var daha sonra Bolu maçı var içeride oynayacağımız iki Adana maçı var. Son kalan maçlarımızı sonuna kadar kazanma arzusu içerisinde, sürdüreceğiz. Büyük ihtimalle Play-Off\'un içende kalırız diye düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.