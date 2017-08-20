(Görüntülü Haber) Gaziantepliler Zara ile coştu

GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi. Yaklaşık 15 bin kişi, Zara\'nın seslendirdiği eserlere eşlik edip unutulmaz bir festival akşamı yaşadı. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk sinemasının önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, Ayna Grubu\'nun solisti Erhan Güleryüz, oyuncular Furkan Kızılay, Burak Hakkı ve Emre Kızılırmak, Fıstık Parkı\'nda festival meşalesini birlikte yaktı. Konser öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konser alanını dolduran Gazianteplilere teşekkür ederek, \"Fıstık bizim yeşil altınımız. O yüzden daha fazla üretmek için, daha fazla destek almak için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedik. Milletvekilleriyle birlikte Fıstık Acil Eylem Planı yaptık. Fıstığın daha fazla verim vermesi, yok yılını her zaman var yılı yapmak için neler yapılması gerektiğini teknik ve bilimsel olarak çalıştık. Ama en önemlisi tanıtım, en önemlisi pazar payımızı arttırmak, bu festivaldeki muradımız yerelden evrensele tüm dünyaya Gaziantep?in sesini, fıstığın lezzetini daha iyi duyurmaktır. Mevla, bazılarına petrol veriyor bize de fıstık vermiş, bundan dolayı hamd ediyoruz\" diye konuştu. Şahin\'in konuşmasından sonra Türk Halk Müziği sanatçısı Zara şarkılarıyla konser alanına gelen Gaziantepliler\'e doyumsuz bir gece yaşattı. Sahne performansıyla göz kamaştıran Zara, seslendirdiği türkülerle bol bol alkış aldı. Şahin ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, konser sonrasında katkılarından dolayı Zara\'ya çiçek verdi. Başkan Şahin, Zara ile birlikte Gaziantep yöresine ait olan \'Ben Sana Yandım Gelin\' türküsünü seslendirdi, geceye ayrı bir renk kattı. Şahin, ayrıca Zara\'ya fahri Gaziantepli unvanını verdi, Zara ise bu durumu gururla karşıladığını belirterek, Şahin\'e teşekkür etti. Bu arada festivale davetli olan sanat dünyasının tanınmış isimleri, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Türk sinemasının önemli isimlerinden Perihan Savaş, Başkan Fatma Şahin\'den bundan sonraki yıllarda \'Altın Yeşil Film Festivali\' düzenlemesini teklifinde bulundu.