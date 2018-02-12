(Görüntülü Haber) Gaziantepli muhtarlar, Mehmetçik'e destek için Kilis'e gidecek

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - MUHTARLAR Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 800 muhtarla Kilis\'e gideceklerini söyledi. Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Titiz, dernek üyesi muhtarlarla Gaziantep\'te bir araya geldi. Muhtarlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla destek verdi. Harekata katılan askerlere destek için yarın Kilis\'e gideceklerini duyuran Ökkeş Titiz, \"Yarın saat 11.00\'de, tüm muhtarlarımızla büyükşehir belediyesi önünde, Kilis\'e gitmek için buluşacağız. Yarın muhtarlarımızla birlikte aldığımız büyükbaş hayvanı keserek, moral vermek istiyoruz. Hükümetimizin buna ihtiyacı olmadığını biliyoruz; ama biz, moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz\" dedi.