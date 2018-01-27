T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gaziantepli kadınlar, Mehmetçik için örüyor

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEPLİ kadınlar, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için satın aldıkları iplerle kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor

27 Ocak 2018 18:14

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEPLİ kadınlar, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için satın aldıkları iplerle kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor. Kentte bir araya gelen bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk örüyor. \'Anne sıcaklığı anne elinde\' kampanyasıyla kadınlar; bir araya gelerek el emeği, göz nuru giyecekleri örüyor. Sınırda görev yapan askerlere destek amaçlı bu kampanyayı başlattıklarını söyleyen Hülya Klıç,Sınırda görev yapan askerlerimize destek amaçlı anne sıcaklığı anne elinde diye bir kampanya başlattık. Biz geçen yılda Çobanbeyli\'ye götürmüştük, bizim evlerimizde sıcak yuvamazda otururken onlar dağlarda bizler için çarpışıyor onlara bi nebzede olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Gaziantep\'te bütün akrabalarımız, arkadaşlarımız bize destek veriyor. İnşallah bin taneye tamamlayacağız. En kısa sürede bitirerek sınıra götürerek teslim edeceğiz. Gaziantep sınırda olduğu için savaşa çok yakınız, savaşın etkilerini yakından hisseden bir şehirdeyiz bunun da etkisiyle biz askerlerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Askerler için örgü ören 65 yaşındaki Ayşe Türkdönmez ise, sınırda soğuktan üşüyen askerlere katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade ederek, Tüm Gaziantep halkı bu atkı bere kampanyasına destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Devamlarının da bekliyoruz. Rabbim, askerlerimize ve kardeşlerimize güç kuvvet versin diye konuştu. Örülen atkı ve berelerin tamamlanmasının ardından askerlere ulaştırılmak üzere sınıra gönderileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEPDHA GAZİANTEPLİSuriye AfrinDalı HarekatıKentteTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinSınırdaHülya KlıçSınırdaBizGaziantepEnAskerlerAyşe TürkdönmezTüm GaziantepDevamlarınınRabbim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24