(Görüntülü Haber) GAZİANTEP İSLAHİYE'DE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÜRETİMDE

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)İSLAHİYE\'DE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÜRETİMDE GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kurulan Güneş Enerjisi Santralinde elektrik üretimine başlandı.İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Leçe mevkiinde 600 dönüm arazi üzerine kurulan 25 megavatta oluşan ve yılda 2 milyon 200 bin kilovat güneşe bağlı enerji üreten GES tarlası üretime başladı. Santral, Fevzipaşa Mahallesi\'ndeki elektrik şirketine bağlı depolama sahasına enerji basmaya başladı. Türk-Alman üçlü şirketler birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, uzun süredir yürütülen çalışmalarımızın sonunda 600 dönüm alanda tamamlanan kurulumla elektrik üretimine başladıklarını belirterek, \"Güneş ışığından en fazla faydalanan ilçeler arasında yer alan İslahiye\'nin güneş enerjisinde elektirk üretmek için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Dünyanın ve Türkiye\'nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önemli. Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından oldukça iyi bir coğrafi konuma sahip. Güneş enerji santralimizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim\" dedi.