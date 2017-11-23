(Görüntülü Haber) Gaziantep Hak-İş Genel Başkanı: Mültecileri kayıt dışı çalıştırmayın 1

Hak-İş Genel Başkanı: Mültecileri kayıt dışı çalıştırmayın HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, mültecilerin kayıt dışı çalıştırılmaması gerektiğini belirterek, \"İşverenlerimizden Suriyelileri ve diğer mültecileri kayıt dışı çalıştırmamalarını istirham ediyoruz\" dedi. Mahmut Arslan, Gaziantep\'te, \'Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu\' projesinin kapanış toplantısı ve ödül törenine katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sivil toplum örgütlerinin, göçmenlerin ve mültecilerin Türkiye\'de hangi şartlarda daha iyi yaşam sürebileceklerine yönelik devletin yürüttüğü faaliyetlere destek sunulması gerektiğini belirtti. İşverenlerin Suriyeli ve diğer mültecilerin kayıt dışı çalıştırmamaları gerektiğini ifade eden Arslan, şöyle dedi: \"Bu topraklarda 300 binin üzerinde Suriyeli bebek dünyaya geldi. Ülkemizde okul çağında 1 milyona yakın Suriyeli çocuk var. Bunlardan 400 bini maalesef okula gidemiyor. Bazı kesimler Suriyeli misafirleri kayıt dışı çalıştırıyor. Onca zorluklara, imkansızlıklara rağmen, dünyaya örnek bir tutum sergileyerek, Suriyelilere kucak açmasında dolayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Suriye\'de iç savaş bitip barış ortamı tesis edilene değin, Suriyeli misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlamak yönünde çabalamalıyız. Sivil toplum örgütleri olarak, Suriyeli misafirlerimizin, göçmenlerin ve mültecilerin bu topraklarda hangi şartlarda daha iyi yaşam sürebileceklerine yönelik olarak devletimizin yürüttüğü faaliyetlere destek sunmalıyız. Bu sosyal sorumluluklarımızın da bir gereğidir. İşverenlerimizden Suriyelileri ve diğer mültecileri kayıt dışı çalıştırmamalarını istirham ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan mülteci, göçmen, sığınmacı çalıştıran bölgelerde, şehirlerde, sektörlerde ve işyerlerinde denetimleri sıkılaştırmasını bekliyoruz. Devletimizden, milletimizden ve sivil toplum örgütlerimizden, Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye\'de yerel halk iç içe yaşamalarını sağlayacak yeni projeleri ve çabaları görmek istiyoruz.\" Arslan, taşeron işçilerin kadrolu işçi statüsünde istihdam edilmeleri gerektiğini de ifade ederek, \"Taşeron işçi pozisyonunda çalışan emekçi kardeşlerimizin taleplerimizin karşılanmasını, kamuda kadrolu işçi statüsünde istihdam edilmelerini istiyoruz. Taşeron işçilerinin sorunlarının konuşulacağı işçi örgütü, işçi sendikaları konfederasyonu, üyelerinin yarısından fazlası taşeron işçilerden oluşan ve sendika üyesi 390 bin taşeron işçisinin, 330 binini temsil eden Hak-İş\'tir. Masa başında konuşarak iletişim kurarak gerginlik yaşamadan çözülmesini umuyoruz\" diye konuşu. Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen ödüller verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Toplantıya katılanlar - Mahmut Arslan\'ın konuşması - Ödül töreni - Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP-DHA)