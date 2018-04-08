(Görüntülü Haber) Gaziantep Basketbol - Muratbey Uşak maçının ardından

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) TAHİHCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 24’üncü haftasında Gaziantep Basketbol, kendi evinde Muratbey Uşak‘ı 68-65 mağlup etti. Karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, \"Oyuncularımı bu zorlu maçı kazandıkları için tebrik ediyorum. İkinci yarıdaki en zorlu maçın bu olacağını biliyordum. Muratbey Uşak’ın matematiksel olarak son şansıydı. Onlar buraya kazanmak için geldiler. Biz de kazanıp bir üstteki rakibimize yaklaşmak için oynadık ve kazandık. İzleme zevki açısından çok kötü bir maçtı ama bu tarz maçların böyle geçmesi normal. Kazandığımız İçin mutluyum” dedi. Savunma olarak çok iyi oynadıklarını ve hücumda zaman zaman sıkıştıklarını söyleyen Muratbey Uşak Başantrenörü Mustafa Mavili ise, “Sıkışma sadece bizden kaynaklanan bir şey değil. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bundan sonra 6 maçımız var. Oynayıp kazanmaya çalışacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama işimizi sadece biz zorlaştırmıyoruz” diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Nenad Markovic\'in açıklamaları - Mustafa Mavili’nin açıklamaları - Genel ve detay görüntüler