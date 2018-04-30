T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gazi Üniversitesi'nde bölünme protestosu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- GAZİ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi

30 Nisan 2018 18:24

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- GAZİ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi. Okulun girişine, üzerinde \'Gazi Hukuk Gazili Kalsın\' yazılı pankart asan grup ayrıca \'Gazi bizimdir bizim kalacak\' sloganları attı. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 500 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Arıcı, \"Biz Gazi\'nin bölünmesini istemiyoruz. Bütün öğretim görevlisi kadromuz bunu istemiyor. Dolayısıyla bu mesajımızın karar mercilerine ve meclisimize ulaştırılmasını istiyoruz. Gazi 36 yılda böyle koca bir çınar oldu. Bu markanın zarar göreceği bir yasanın meclisten geçmesini istemiyoruz\" dedi. Daha sonra konuşan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenim Görevlisi Prof. Dr. İlyas Doğan ise şunları söyledi: \"Bizim burada toplanma amacımız öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek. Bu öğrencilerimiz Gazi markasını tercih ederek buraya geldiler. Alınan bu karar bir hukuk devletine yakışmaz. Bu kararı kime sordular. Bizim akademisyenlerimizden hiç kimseye bir şey sorulmadı. Biz üniversitemizin ve ülkemizin geleceği kaygısıyla buradayız. Bir üniversitenin marka olabilmesi için en az 40 yıla ihtiyacı var.\" Öğrenciler ve öğretim üyeleri açıklama sonrasında olaysız dağıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLAN Muhammet BAYRAMANKARA DHA GAZİHukuk FakültesiGaziOkulunHukuk Gazili KalsınEllerindeProf Dr Kadir ArıcıBütünDolayısıylaBuDahaGörevlisi Prof DrDoğanAlınanBizimBizBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24