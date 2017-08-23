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(Görüntülü Haber) Gazeteciler, Erhan Gülveren ile vedalaştı

Mücahit YOLCU GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve kentte görev yapan bir grup gazeteci, İl Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Erhan Gülveren'i makamında ziyaret edip vedalaştı

23 Ağustos 2017 14:24

Mücahit YOLCU GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve kentte görev yapan bir grup gazeteci, İl Emniyet Müdürlüğü\'nden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı\'na atanan Erhan Gülveren\'i makamında ziyaret edip vedalaştı. İçişleri Bakanlığı\'nın Resmi Gazete\'de yayımlanan kararnameyle, Ocak 2015\'ten bu yana Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı\'na atandı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve bir grup gazeteci, Erhan Gülveren\'i makamında ziyaret etti. Gazetecilerle sohbet eden Gülveren, ailesiyle birlikte Gaziantep\'i çok sevdiğini ve fırsat buldukça ziyaret edeceğini söyledi. Vatandaşların huzur ve güveni için çalıştıklarını ve buna katkı sunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Gülveren, helallik istedi. Gazeteciler ise, Gülveren\'e kentteki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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