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(Görüntülü Haber) Gazeteci Deniz Yücel özel uçakla Almanya'ya gitti

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)- TUTUKLU bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, eşiyle birlikte özel uçakla Almanya'ya gitti

17 Şubat 2018 01:01

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)- TUTUKLU bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, eşiyle birlikte özel uçakla Almanya\'ya gitti. 

Gazeteci Deniz Yücel cezaevinden çıktıktan sonra eşi Dilek Mayatürk Yücel ile birlikte Beşiktaş\'taki evine gitti. Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel ve eşi, konsolosluk aracına binerek saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline geldi. Yücel, daha sonra araçla apron kısmına geçti. Deniz Yücel ile Dilek Mayatürk Yücel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, özel uçağa binerek saat 21.00 sıralarında Almanya\'ya hareket etti. 

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