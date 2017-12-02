(Görüntülü Haber) Gazeteci Cafer Yarkent'e meslektaşlarından son görev

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜRK basınının önemli isimlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci- yazar, 68 yaşındaki Cafer Yarkent için, İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'nde tören düzenlendi. Törende büyük acı yaşayan eşi Nesrin Yarkent, çocukları Burçin Yarkent ve Burak Yarkent\'in desteğiyle ayakta durdu.



Türk basınının önemli isimlerinden olan ve sektöre birçok yenilik getiren Cafer Yarkent, bir süreden bu yana pankreas kanseri tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde dün kurtarılamadı. Yarkent için bugün ilk olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'nde tören yapıldı. Törene Yarkent\'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Cafer Yarkent\'in basın sektöründe önemli bir isim olduğunu, getirdiği yeniliklerle mesleğin gelişmesini sağladığını söyledi. Yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi. Cemiyet önündeki törende büyük acı yaşayan eşi Nesrin Yarkent, çocukları Burçin Yarkent ve Burak Yarkent\'in desteğiyle ayakta durdu. Cafer Yarket, öğlende Alsancak Hocazade Camisi\'nde kılınacak cenaze namazından sonra Foça ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.



CAFER YARKENT KİMDİR?



Cafer Yarkent, 1949 yılında Muğla Güllük\'te doğan Cafer Yarkent, liseyi Bornova\'da okudu. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi\'nden mezun oldu. 1968 yılında Yeni Asır\'da gazeteciliğe başladı. Magazin sayfa sekreteri, birinci sayfa sekreteri, sorumlu yazıişleri müdürlüğü, makalelerden sorumlu müdürlük görevlerinde bulundu. Yeni Asır Gazetesi\'ndeki Ar-Ge bölümünün başında birçok teknolojik gelişmelere önderlik etti. Yeni Asır Gazetesi\'nin bilgisayar ile hazırlanması konusunda eğitim aldı. 1984 yılında Sabah Gazetesi\'nin yapılanması çalışmalarında bulundu. Yine aynı yıl Yeni Asır\'ın spor sayfasını bilgisayardan hazırlayarak, teknik ekibi (Nilüfer Öktem ve İlhan Türkeli) ile birlikte Avrupa\'da bilgisayardan şehirlerarası (İstanbul\'dan İzmir\'e) ilk sayfa naklini gerçekleştirdi. 1985 yılında Sabah Gazetesi\'ni teknik altyapısını hazırlayan ekibin yönetmenliğini yaptı. Bir yıl sonra İstanbul Hürriyet Gazetesi\'ne yine ekibiyle birlikte yazı işlerinde bilgisayar ile gazete hazırlama kursları vererek, editoryal olarak Hürriyet Gazetesi\'ni bilgisayar ile hazırlanır hale getirdi. İstanbul Hürriyet\'in bilgisayar ortamına geçmesi ile, yine aynı gazetenin Ankara, İzmir, Adana, Trabzon bağlantılarını da sağlayarak, gazeteyi bilgisayar ortamına taşıdı. 1988 yılında Hürriyet\'in Frankfurt Matbaası\'ndaki yazı işlerinin İstanbul ile bilgisayar ortamında haberleşmesini gerçekleştirdi. 1998 yılında Cem Uzan adına Star Gazetesi\'ni kurmakla görevlendirildi. Star Gazetesi\'nin kurulmasını ve hayata geçirilmesini sağladı. Yazı işleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü olarak çalıştı. 2008 yılında bir yıl süreyle Vatan Gazetesi\'nde Genel Yayın Yönetmeni Danışmanlığı yaptı. 1988- 97 yılları arasında Eskişehir Üniversitesi\'nde, Basında Bilgisayar Uygulamaları, Gazetelerde Yazı işleri Organizasyonu ve Layout Uygulamaları adı altında dersler verdi. 1998- 2000 yılları arasında \'Akademi İstanbul\'da dersler verdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve İstanbul\'da çeşitli üniversitelerde konferanslar verdi, çeşitli panellerde konuşmacı olarak yer aldı. 2009 - 2011 yıllarında K ve F Dergilerinin kurucusu olarak Yayın Danışmanlığı\'nı yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına hazırladığı, 28 Temmuz 2012 günü yayın hayatına geçen 9 Eylül Gazetesi\'nin ilk genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. 1 Ocak 2013 günü gazeteyi söz verdiği gibi genç arkadaşlarına teslim etti.