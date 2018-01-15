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(Görüntülü Haber) Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi önünde tören düzenlendi

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Dün tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı için gazete binası önünde tören düzenlendi

15 Ocak 2018 15:35

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Dün tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı için gazete binası önünde tören düzenlendi. Gazetenin Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan binası önünde yapılan törene Avcı\'nın eşi Ümran Avcı, oğlu Baran Avcı, Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül, Sözcü Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yakınları, gazete çalışanları ve arkadaşları katıldı. Tören boyunca Avcı\'nın eşi ve oğlunun el ele tutuştuğu görüldü. TABUTUN ÜZERİNE GALATASARAY ATKISI Avcı\'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Galatasaray atkısı konuldu. Eşi ve oğlu tabuta sarılarak ağladı. Daha sonra Avcı için dua okundu ve helallik alındı. Cenaze aracına konulan tabuta, törene katılanlar karanfil bıraktı. Avcı\'nın eşi ve oğlu gözyaşları içinde cenaze aracının başına gelerek karanfil bıraktı, tabuta dokundu. KAHVESİ HAZIRLANDI Avcı\'nın çalışma masasına da karanfil bırakılırken, her sabah içtiği kahvenin de masasında hazır olduğu görüldü.

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