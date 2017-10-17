(Görüntülü Haber) Gasp şüphelileri, önce kameraya sonra polise yakalandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da müşteri olarak bindikleri taksinin sürücüsü 55 yaşındaki C.Ö.\'nün boğazına bıçak dayayıp, 280 lira parasını gasp eden iki şüpheli, polisin 45 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle yakalandı.



Saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ankara yolunda C.Ö. yönetimindeki taksiyi binen 23 yaşındaki B.I. ile 19 yaşındaki E.D, şoförden kendilerini Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi’ne götürmesini istedi. İnecekleri noktaya gelen 2 kişi, C.Ö.\'nun boğazına bıçak dayayıp etkisiz hale getirerek cebindeki 280 lira parayı gasp etti. Şüpheliler yaya olarak kaçarken, taksi şoförünün acil yardım butonuna basmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki 45 ayrı işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yaklaşık 10 saat sonras şüphelilerin oturdukları evleri belirledi. Taksiye bindikleri yerden 900 metre uzaklıktaki evlere baskın düzenleyen ekipler, B.I. ve E.D.\'yi gözaltına aldı.



Suçlamaları reddeden şüpheliler, güvenlik kameraları görüntülerini izleyince suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.