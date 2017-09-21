(Görüntülü Haber) Gasp mağduru hamile kadın, üzüntüden düşük yaptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 7 haftalık hamile 33 yaşındaki E.D.\'nin boynundaki altın kolyeyi gasp eden 23 yaşındaki Ender A., olaydan 12 gün sonra yakalandı. Olay sonrası psikolojisi bozulan E.D. ise 2 gün sonra düşük yaptı. Polisi alarma geçiren gasp olayı, 8 Eylül günü saat 23.45 \'te Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. E.D.\'nin bindiği otobüse binen Ender A., ineceği durağa kadar kadını takip etti. Yeşilyurt Mahallesi\'nde E.D\'nin ardından otobüsten inen Ender A., kadını karanlık bir sokakta yere yatırıp ağzını kapattıktan sonra boynundaki altın kolyeyi gasp etti. E.D.\'nin yardımına sokakta bulunanlar koşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ancak gasp zanlısı Ender A. izini kaybettirdi. ÜZÜNTÜDEN DÜŞÜK YAPTI Olay sonrası psikolojisi bozulan 7 haftalık hamile E.D., iki gün sonra düşük yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için özel bir ekip kurdu. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı bulunan Ender A. olduğunu tespit etti. Sabit bir adresi bulunmayan Ender A.\'nın parklarda kaldığını belirleyen polis, otobüs durakları ve parklarda önlem aldı. Dün akşam saatlerinde gasp zanlısının Konyaaltı İlçesi Doyran Mahallesi\'nde bir evde saklandığı ihbarını alan polis, operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan Ender A., gözaltına alındı. Daha önce de emekli bir hakimin çantasını gasp ettiği ortaya çıkan Ender A.\'nın, çaldığı kolyeyi ise bir kuyumcuda 270 TL\'ye sattığı belirlendi. Ender A., ifadesinin ardından adliye sevk edildi.