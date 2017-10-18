(Görüntülü Haber) Gasp ettikleri paralarla tefecilik de yapmışlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da geceyarısından sonra girdikleri alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek, 10 ayda toplam 6 milyon liralık soygun yapan 11 kişilik gasp çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 5 ayrı AVM\'de 5 kuyumcuyu soyduğu ayrıca 11 mağazanın kasalarını açtığı, her biri 150 bin lira olan 7 saati çaldığı belirtildi. Ayrıca çetenin soygunlardan elde ettikleri parayla tefecilik yaptığı da ortaya çıktı. İstanbul\'un Hadımköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerinde birbiri ardına meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Polisin yaptığı çalışmada geceyarısından sonra AVM\'lere gelen maskeli ve silahlı soyguncuların kapı camını kırarak içeri girdiğini daha sonra özel güvenlik görevlilerini bağlayarak etkisiz hale getirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra AVM içinde rahatça dolaşarak önce kuyumcuları daha sonra bazı mağazaların kasalarını soyduğu tespit edildi. POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ KISKIVRAK YAKALANDILAR Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları otomobillerin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3-4 araç değiştirerek yakalanmaktan kurtulmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kimliklerinin ardından adresleri de tespit edilerek Küçükçekmece\'de 9 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. 22 KİLOGRAM ALTIN GASP ETMİŞLER Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda liderliğini Olcay T. (31)\'in yaptığı 11 kişi gözaltına alındı. Polis soruşturmasında şüphelilerin 5 ayrı alışveriş merkezine girerek gasp yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu AVM\'lerde bulunan 5 ayrı kuyumcudan toplam 22 kilogram altın çaldıkları öğrenildi. Yakalanan gasp çetesinin ayrıca 11 mağazada bulunan işyeri kasalarını da açtıkları içinde bulunan paraları aldıkları öğrenildi. 6 milyon liralık soygunun 4 milyonu 5 kuyumcudan çalınan ziynet eşyalar ve değerli saatler, 2 milyon lirası da mağazaların kasalarından alınan nakit paralar oldu. GASP ETTİKLERİ PARAYLA TEFECİLİK YAPMIŞLAR Öte yandan gasp ettikleri altınları kuyumculara satan şebeke elemanlarının elde ettikleri parayla tefecilik yaptıkları, çevrelerine yıllık yüzde 50 faizle para verdikleri öğrenildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Şebeke elemanlarıyla birlikte çalınan her biri 150 bin lira olan 7 saatten 1\'i bulundu, yüzlerce altın ve pırlanta yüzük, biri kuru sıkı 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca Şüpheliler adliyeye sevk edildi.