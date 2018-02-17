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(Görüntülü Haber) Gasp edip öldürdüğü kişinin telefonunu hediye edince yakalandılar

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Esenyurt'ta bir parkta cep telefonunu ve parasını gasp etmek için Suriye uyruklu Muhammet İbrahim Hıdar'ı(25) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı

17 Şubat 2018 18:51

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Esenyurt\'ta bir parkta cep telefonunu ve parasını gasp etmek için Suriye uyruklu Muhammet İbrahim Hıdar\'ı(25) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gasp ettikleri telefonu bir akrabalarına hediye ettikleri, bu sayede yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin aynı parkta meydana gelen diğer gasp olaylarının failleri olup olmadığı araştırılıyor. CEP TELEFONUNU VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞLER Esenyurt, Bağlar çeşme mahallesi, Osmanlı parkında 1 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Muhammet İbrahim Hıdar, cep telefonunu ve parasını gasp etmeye çalışan kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar cep telefonunu vermek istemeyen Hıdar\'ı bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hıdar hayatını kaybetti. GASP ETTİKLERİ TELEFONU AKRABALARINA HEDİYE ETMİŞLER Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin peşine düşen polis hediye edilen cep telefonunu izini sürerek saldırganların kimliklerini tespit etti. Telefonun başka bir SIM kart takılarak kullanıldığını belirleyen polis bu numarayı aradığında şüphelilerden birinin akrabası ile karşılaştı. Olaydan haberi olmadığını söyleyen akraba, cep telefonunu getirerek polislere teslim etti. BU SAYEDE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Bu kişinin verdiği bilgilerle tüm şüphelilerin isimleri tespit edildi. Olayla ilgili Ankara ve İstanbul\'da yapılan operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulanırken aynı park içinde meydana gelen bazı gasp ve darp olaylarının failleri olabilecekleri ihtimali üzerine soruşturma derinleştirildi. ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARI İÇİN SURİYELERİ TERCİH EDİYORLARMIŞ Suriye uyruklu vatandaşları sınır dışı edileceklerinden korkarak polise müracaattan kaçındığı bu nedenle şüphelilerin hedefi haline geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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