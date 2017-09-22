(Görüntülü Haber) Gasp anı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 3 ayrı gasp olayına karışan 20 yaşındaki Alaaddin Doğan G., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin parasını vermek istemeyen bir kişiyi bacağından bıçaklama anı ise kameralara yansıdı.



İlk olay, 2 Eylül\'de merkez Seyhan İlçesi\'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle evine giden Abdülsamet Öztürk\'ün yanına yaklaşan Alaaddin Doğan G. ile Mustafa O., pompalı tüfek doğrultarak elektrikli bisikletini alıp kaçtı. Olayın ardından Öztürk polise giderek şikayetçi oldu. İkinci ve üçüncü olay ise 13 Eylül\'de bir saat arayla Aydınlar ve Fevzipaşa mahallelerinde meydana geldi. Alaaddin Doğan G. ile 16 yaşındaki M.S.A. gece yarısı Fevzipaşa\'da evine giden Yusuf Işak\'ı durdurup bıçak çekip üzerindeki paraları ve değerli eşyalarını aldı. Alaaddin Doğan G. ile M.S.A., bu kez Fatih Yiğit\'in yolunu kesip parasını istedi. Şüpheliler direnmesi üzerine Yiğit\'i bacağından bıçakladı, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, Alaaddin Doğan G.\'yı Narlıca Mahallesi\'ndeki evinde yakalandı. Diğer zanlıları yakalamak için çalışma devam ederken Alaaddin Doğan G. ifadesinde \" Ailemle aramız çok kötü, psikolojim bozuk olduğu için gasp yaptım\" dedi.



Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.