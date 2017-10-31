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Dünya

(Görüntülü Haber) Galler'de onlarca ahtapot kıyıya çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Galler'in Newquay ilinde Cuma gecesi onlarca ahtapot sahile çıktı

31 Ekim 2017 14:19

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Galler\'in Newquay ilinde Cuma gecesi onlarca ahtapot sahile çıktı. SeaMor Yunus İzleme Turları sahibi Brett Stones, yaklaşık 20 adet ahtapotun denizden sahile çıktıklarını söyledi. Sahile çıkan ahtapotları denize geri göndermeye çalışan Stones, birçoğunun denize ulaşamadan öldüğünü söyledi. Stones yerel basına yaptığı açıklamada, \"Denizden çıkıp sürünerek sahilde ilerliyorlardı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu duruma neyin sebep olduğunu bilmiyoruz; ancak, son günlerde deniz oldukça dalgalı, bu yüzden kıyıya çıkmış olabilirler\" dedi. Bazı uzmanlar ahtapotların kıyıya çıkma sebeplerinin İrlanda Denizi\'ndeki fırtınalar olabileceğini söylüyor. Ulusal Denizcilik Akvaryumu küratörü James Wright konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, kıyıya çıkan ahtapot sayılarının \"oldukça garip\" olduğunu ve \"ahtapotların bir sorunu olabileceğini\" söyledi. Wright, \"Ahtapotların bu ilginç davranışları sergilediği yerler, Ophelia ve Brian fırtınalarının en şiddetli olduğu yerlerle aynı; fırtınalar, ahtapotları etkilemiş olabilir\" dedi. (Fotoğraflı)

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