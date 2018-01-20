(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı başladı

SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü\'nün yeni başkanını belirleyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Galatasaray Lisesi\'nde düzenlenen toplantıda ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz\'in başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi. Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz\'in aday olduğu Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı\'nda 7494 oy kullanım hakkına sahip genel kurul üyesi, saat 10:00 ile 15:00 arasında sınıflardaki 18 sandıkta oy kullanabilecek. Başkan adaylarından Dursun Özbek \"kırmızı\", Mustafa Cengiz ise \"sarı\" renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. 88. yönetim kurulunun belirleneceği Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı\'nda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz\'in listeleri şu şekilde: BAŞKAN ADAYI: Dursun Aydın Özbek YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Özkan Olcay, A.Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Cengiz Ergani, Selim Önen, Levent Yaz DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Tolga Erem, Ahmet Tirali, Coşkun Aras SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İ.Serdar Eder, Çetin Öztürk, Hayri Gürkan Eliçin, Ali Tüzmen, A.Esat Tansev, Özcan Karamahmutoğlu, Hakan Melek SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Jano Kasal DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Oğuz Evrenos, Okan Tekinşen, Cemal Burnaz, Oral Yılmaz, Celal Emon, Can Baydarol, Hakan Ünsaler DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mustafa Tanrıyar, Ahmet Kaya Kimyacı, Hakkı Derya Göbelek, Zafer Kural, Vedat Gürer ---------- BAŞKAN ADAYI: Mustafa Cengiz YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül