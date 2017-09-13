(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira

SERHAN TÜRK - İSTANBUL DHA Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibarıyla net borcunun 2 milyar 521 milyon lira olduğu bildirildi. Eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporlarını açıkladı. Sarıkaya, 30 Haziran 2017 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 521 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 641 milyon lira olduğunu söyledi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 880 milyon lira olduğunu belirtti. Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklanmıştı.